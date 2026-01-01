  • 1 января 20261.01.2026четверг
Тюменцы обсудят "Собачье сердце" Булгакова в книжном клубе "Смысл"

Общество, 12:12 01 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обсуждение повести "Собачье сердце" Михаила Булгакова в рамках книжного клуба "Смысл" в Тюмени состоится 25 января. Начало - в 14 и 17 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Книжный клуб "Смысл" – литературное объединение тюменцев, влюбленных в чтение. Первое заседание клуба состоялось в апреле 2023 года. С тех пор участники собираются вместе с ведущей Ириной Кондратюк, чтобы обсудить произведения русской или зарубежной классики.

Отметим, книжный клуб "Смысл" в областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева в 2025 году посетили почти 5 тыс. 500 тюменцев.

Запись по телефону: 565-300. Возрастное ограничение: 18+.

