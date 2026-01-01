  • 1 января 20261.01.2026четверг
Федор Смолов поздравил юного футболиста из Тюмени по видео

Общество, 10:32 01 января 2026

Фонд "Защитники Отечества" | Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Еще одно новогоднее чудо случилось в жизни 15‑летнего тюменского футболиста Егора Епифанцева. Его кумир, один из лучших бомбардиров сборной России Федор Смолов, записал для юноши персональное поздравление.

Видеообращение спортсмен передал благодаря совместной работе филиалов фонда "Защитники Отечества" в Тюменской и Московской областях. Именно московские коллеги рассказали футболисту о мечте начинающего спортсмена, и Смолов не остался в стороне.

Новогоднюю сюрприз-видеозапись маме Егора удалось показать сыну в самую волшебную ночь года.

"Для Егора это стало мощной мотивацией идти вперед и не останавливаться, – поделилась мама юноши Ольга Швецова. – Теперь он знает: нужно равняться на наших российских чемпионов и верить, что все невозможное возможно. Стоит только приложить усилие и горящее сердце. Именно так поступили сотрудники фонда "Защитники Отечества" из Тюменской и Московской областей – и помогли сбыться мечте".

Напомним, ранее благодаря акции "Елка желаний" Егор побывал на III Всероссийском фестивале "Чемпионат победителей", где сыграл в матчах, посетил мастер‑классы и встретился со звездами российского футбола.

Фонд "Защитники Отечества" | Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Инна Кондрашкина

# Елка желаний , футбол

