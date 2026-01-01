  • 1 января 20261.01.2026четверг
Новогодняя ярмарка комнатных растений и своп пройдут в Тюмени 4 января

Общество, 10:01 01 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Любителей комнатных растений в Тюмени ждет настоящий новогодний подарок. Ярмарка и своп пройдет в историческом пространстве "Контора пароходства" в 11 часов 4 января. Мероприятие под тематическим девизом "Зеленый дом: забота и гармония" призвано объединить цветоводов всех уровней, от начинающих энтузиастов до опытных коллекционеров.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила организатор Яна Евтодьева.

Суть формата своп проста и привлекательна: посетители смогут не только приобрести новые растения, но и обменяться зелеными питомцами из собственных коллекций. Это отличная возможность обновить домашний сад без лишних затрат и найти редкие экземпляры, которые вряд ли встретишь в обычных магазинах.

По словам организатора, главная цель мероприятия – создать живое сообщество любителей зеленых друзей, где каждый может обменяться растениями, получить новые знания и вдохновение. "В этом году мы делаем особый акцент на устойчивом развитии и экологичном выращивании растений. Зеленая тема отражает нашу философию, что растения – это не просто декор, а часть экосистемы, требующая бережного отношения", – подчеркнула она.

На ярмарке будет представлено более 20 участников: продавцов и коллекционеров из Тюмени и ближайших городов. Среди них как признанные мастера цветоводства, так и увлеченные новички, готовые поделиться своими достижениями. Особое внимание стоит уделить редким экземплярам: эпифитным орхидеям с причудливыми цветками, африканским суккулентам с необычной формой листьев, коллекционным фикусам с пестрой окраской и монументальным монстерам с резными листьями. Эти растения станут настоящей находкой для тех, кто стремится разнообразить свою зеленую коллекцию.

Программа мероприятия насыщена полезными активностями. Профессиональные ботаники и опытные цветоводы проведут бесплатные консультации по всем аспектам комнатного садоводства: от подбора грунта и режима полива до борьбы с вредителями и болезнями. Для желающих углубить свои знания запланированы мастер-классы по посадке и уходу за суккулентами. Эти неприхотливые растения сегодня особенно популярны благодаря своей декоративности и устойчивости к ошибкам новичков.

По словам Яны Евтодьевой, пространство "Конторы пароходства" идеально подходит для такого события: высокие потолки и обилие естественного света создают комфортную атмосферу для растений и посетителей. Предусмотрены удобные зоны для общения и отдыха, а продуманная логистика позволит неспешно осмотреть все экспозиции, не толпясь у стендов.

Ярмарка организована при поддержке местных садовых центров и экологических организаций, а также благодаря спонсорской помощи компаний, заинтересованных в развитии зеленых инициатив. Вход остается свободным, что делает событие доступным для всех желающих.

Яна Евтодьева дала несколько практических советов гостям: "Рекомендуем приходить в первой половине дня, чтобы успеть посетить все мастер-классы и получить консультации. Возьмите с собой сумку или коробку для удобной транспортировки приобретенных растений. Обратите внимание на стенды с редкими видами и не стесняйтесь задавать вопросы экспертам. Это отличный способ расширить свои знания и коллекцию".

Ярмарка, подытожила она, обещает стать не просто торговой площадкой, а настоящим праздником для всех, кто ценит красоту живой природы.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Кондрашкина

