Сибирский ковер входит в реестр российских промыслов и является ярким брендом региона

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Тюменский ковер входит в реестр российских промыслов, является ярким брендом региона, который нужно и далее продвигать. Ковроткачество – традиция, которая объединяет людей.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн во время открытия I Сибирского фестиваля ковра на набережной Туры 17 декабря.

"Важно сохранить наши традиции, объединяющие людей. И мы депутатским корпусом стараемся, помогаем нашей Сибирской ковровой фабрике. Мы оформили галерею ковров в музее Словцова. Была презентация нашего ковра в Госдуме, за рубежом. И далее этот уникальный промысел мы намерены поддерживать, продвигать как бренд региона", - заверил депутат.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Историю тюменского ковра знает не одно поколение россиян, он знаком и иностранцам. В 1900 году изделие тюменского ковроткачества получило золотую медаль на выставке в Париже. На картине Василия Сурикова "Взятие снежного городка" изображен именно ковер тюменский - это подтвердили искусствоведы. До сих пор в домах одним из предметов интерьера является черное полотно с красными маками. Виктор Рейн отметил, что в его доме есть тюменский ковер.

Идея проведения фестиваля ковра родилась у Тюменского агентства креативных индустрий. Алексей Краев говорит, что это хорошее завершение Года культурного нематериального наследия. Ковёр - это и культурная ценность, и вполне реальный бизнес.

"Губернатор в своем послании сказал, что нужно сосредоточиться на продвижении местных локальных брендов. Мы считает, что и ковёр может продвигать город, область, и город должен продвигать ковёр", - считает директор ТАРКИ.

Программа фестиваля насыщена культурными, спортивными событиями. В день открытия прошли интерактивы, где главным предметом был именно ковер. Тюменцы соревновались в выхлапывании ковров. Победитель получил самовар. Северная игра - перетягивание палки – прошла сидя на ковре. Подарки были подготовлены за лучшую историю о ковре.

В день фестиваля прошло открытие катка. В его центр инкрустировали точную копию тюменского ковра размером 10 на 6 метров. Кстати, оригинал стоит полмиллиона рублей.

Настроения участникам фестиваля добавили артисты, которые пели со сцены, водили хороводы и играли в ручеек. Мастера организовали ярмарку, среди изделий были и миниатюрные ковры.

Сибирский фестиваль не ограничится одним днём. Музей Словцова, областная научная библиотека, ДНК "Строитель" и другие учреждения культуры города и области до 25 декабря предлагают тюменцам принять участие в мастер-классах, викторинах, конкурсах, играх, связанных с тематикой ковра.

Анжела Лебедева