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В Нижнетавдинском районе собирают деньги на восстановление дома крестьянина Логинова

Общество, 14:08 10 января 2023

предоставлено Александром Рыковым | Фото: предоставлено Александром Рыковым

Деньги на восстановление двухэтажного деревянного дома начала XX века по ул. Дзержинского, 28 в селе Новотроицкое Нижнетавдинского района собирают местные активисты. Сбор средств запущен на платформе фонда "Наследие", сообщил ИА "Тюменская линия" координатор фестиваля "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое Александр Рыков.

"Предстоит работа по сохранению дома сибирского крестьянина Ильи Логинова. Нужны средства на восстановление русской печи, оплату услуг печника и замену двух дверей, планируем собрать 158 тысяч рублей", — сообщил он.

К восстановлению здания волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" приступят весной 2023 года. После ремонта на первом этаже откроется музей, где будет воспроизведена обстановка дома сибирского крестьянина, на втором этаже смогут останавливаться с ночевкой туристы.

Дом был построен в деревне Новоникольск и принадлежал семье зажиточного крестьянина Логинова. В 1976 году здание перевезли в село Новотроицкое. В нем долгие годы была начальная школа, последние 15 лет дом стоял заброшенным.

На объекте запланированы покраска фасада, работа с окнами и наличниками, внутри тоже требуется ремонт. С просьбой о материальной поддержке активисты обращаются к предпринимательскому сообществу и всем неравнодушным гражданам.

Помочь проекту можно на сайте фонда "Наследие" или по реквизитам, опубликованным в группе проекта ВКонтакте.

Влада Нерадовская

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# Том Сойер фест

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