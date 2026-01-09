Часть средств у тюменцев уходит на деликатесы и подарки в новогодние праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На деликатесы премиального сегмента и подарки не только близким, но и широкому кругу лиц уходит значительная часть средств у граждан, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Россияне склонны к расходам в декабре не только из-за маркетинга, но и в силу глубоких социокультурных установок "как встретишь, так и проведешь".

"Торговые сети активно эксплуатируют психологическую готовность населения к увеличенным тратам, предлагая специальные праздничные коллекции и акционные предложения. Такие предложения часто формируют иллюзию выгодной покупки и стимулируют импульсивные приобретения товаров, не входивших в первоначальные планы потребителей", — отмечает Дмитрий Морковкин.

Как сообщает tmn.aif.ru, продовольственный сегмент демонстрирует наиболее выраженную динамику изменений. Покупатели готовы тратить больше на деликатесы, морепродукты, икру, качественные алкогольные напитки и кондитерские изделия.

"Подарочная составляющая потребительских трат формирует отдельный масштабный сегмент рынка. Россияне традиционно приобретают подарки не только для членов семьи, но и для коллег, деловых партнеров, учителей детей, медицинских работников и других лиц из своего социального окружения", - говорит профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина.

Развлекательная индустрия и сфера досуга переживают период максимальной активности. Многие семьи выделяют значительные средства на посещение театров, концертов, новогодних представлений для детей и взрослых, включая рестораны и загородные базы отдыха. Длительные выходные дни стимулируют спрос на туристические услуги как внутри страны, так и за рубежом.