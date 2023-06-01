Тюменцы освоят фланкировку и распишут игрушки на фестивале казачьей культуры "Дружина Ермака"

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив)

Освоить рубку шашкой, заняться борьбой на опоясках и народным творчеством смогут тюменцы на фестивале казачьей культуры "Дружина Ермака", который пройдет на турбазе "Хутор кречет" 17 июня.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор события Андрей Ростовщиков, программа будет обширной. Сделать полноценный фестиваль с бесплатным входом для всех желающих удалось благодаря грантовой поддержке.

"Раньше событие проходило в виде суточного лагеря. Было ограниченное количество участников - от 20 до 100 человек. У гостей должно возникнут ощущение полного погружения в казачью культуры. Проходили разные занятия. Формат был ограниченный, бюджет не позволял нам сделать фестиваль. Благодаря поддержке "Росмолодежь. Гранты" удалось получить небольшую сумму, поэтому мы проводим событие бесплатно для всех", — поделился он.

Организаторы рассчитывают, что к ним приедут до тысячи человек. Они хотят, чтобы гости были не просто зрителями, а поучаствовали во всем. Можно порубить шашкой, пометать ножи, топоры, спеть песни и многое другое.

"Цель - это популяризация традиционной казачьей культуры, приобщение к ней обычных людей, так и членов казачьих обществ. Второй немаловажный момент касается увековечивания имени нашего легендарного атамана Ермака Тимофеевича", — заключил Андрей Ростовщиков.

С 12 до 15 часов будут работать интерактивные точки для всех желающих. С 13 до 15 часов продлится фестиваль-конкурс "Сибирская Казачка". В программе — выступление творческих коллективов, яркие показательные выступления, мастер-класс по фланкировке.

С 15 до 18 часов будут идти соревнования по фланкировке, рубке шашкой, борьбе на опоясках, полосе препятствий. Зарегистрироваться можно на месте. После состязаний пройдет вечерка с награждением победителей дипломами, медали, ценными призами.

Желающие смогут принять участие в мастер-классах по народному творчеству. Так, гостям предложат сплести куколку, расписать игрушки. На фестивале будут работать ярмарка и дополнительные точки питания. Участие во всех соревнованиях и полевая кухня — без оплаты. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Адрес: 22-й км Велижанского тракта, поворот на Красный Яр. На 4-м км необходимо повернуть направо в сторону "Казачьего подворья" до знака "Тупик".

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова