Проект тюменского предприятия прошёл успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала

| Фото: t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

Проект цифровой буровой тюменского предприятия "Кенера" прошёл успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала. Продукт предназначен для автоматизации процессов бурения нефтегазовых скважин, повышения эффективности и безопасности работ, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Идея появилась в головной компании "Кенера", но до воплощения в жизнь ее довело наше подразделение. - В перспективе цель не только автоматизация, но и роботизация процессов. Над проектом работала группа наших сотрудников числом более 10 человек, но, поскольку мы считаем это направление ключевым, в дальнейшем планируем пополнить штат до 50 человек. Это не только программисты, но и инженеры, которые будут сопровождать проект на месторождениях", - поделился руководитель "Кенера-Софт" Сергей Помешкин.

Это полностью импортозамещенный продукт. Так же как и система верхнего привода для буровых установок, созданная при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области, она вызвала интерес со стороны нефтегазовых компаний.

"По сути, мы становимся свидетелями очередной научно-технической революции. Это видно на примере ряда тюменских предприятий, которые активно занимаются роботизацией производства и создают свои собственные программные продукты. Огромные перспективы использования ИИ в нефтедобыче и нефтесервисе, где искусственный интеллект выступает ключевым звеном в моделировании нефтяных пластов и проектировании инженерных систем", - добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Следующий шаг – создание индустриальных, промышленных приложений. И поскольку стоимость внедрения ИИ постепенно снижается, большинство предприятий придут в самом ближайшем будущем к его использованию.