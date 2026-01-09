  • 9 января 20269.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Проект тюменского предприятия прошёл успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала

Общество, 15:31 09 января 2026

t.me/Investtyumen72 | Фото: t.me/Investtyumen72

Проект цифровой буровой тюменского предприятия "Кенера" прошёл успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала. Продукт предназначен для автоматизации процессов бурения нефтегазовых скважин, повышения эффективности и безопасности работ, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Идея появилась в головной компании "Кенера", но до воплощения в жизнь ее довело наше подразделение. - В перспективе цель не только автоматизация, но и роботизация процессов. Над проектом работала группа наших сотрудников числом более 10 человек, но, поскольку мы считаем это направление ключевым, в дальнейшем планируем пополнить штат до 50 человек. Это не только программисты, но и инженеры, которые будут сопровождать проект на месторождениях", - поделился руководитель "Кенера-Софт" Сергей Помешкин.

Это полностью импортозамещенный продукт. Так же как и система верхнего привода для буровых установок, созданная при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области, она вызвала интерес со стороны нефтегазовых компаний.

"По сути, мы становимся свидетелями очередной научно-технической революции. Это видно на примере ряда тюменских предприятий, которые активно занимаются роботизацией производства и создают свои собственные программные продукты. Огромные перспективы использования ИИ в нефтедобыче и нефтесервисе, где искусственный интеллект выступает ключевым звеном в моделировании нефтяных пластов и проектировании инженерных систем", - добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Следующий шаг – создание индустриальных, промышленных приложений. И поскольку стоимость внедрения ИИ постепенно снижается, большинство предприятий придут в самом ближайшем будущем к его использованию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# буровая установка , импортозамещение , искусственный интеллект , цифровизация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 09.01.2026Топ-3 нарушений ПДД назвали тюменские автоинспекторы 
19:42 09.01.2026Семь социальных объектов ввели в эксплуатацию в Тюменской области в 2025 году
17:28 09.01.2026Тюменские психологи советуют постепенно готовиться к возвращению в рабочий режим
16:43 09.01.2026Прием заявлений от тюменских охотников на добычу птиц стартует 12 января

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора