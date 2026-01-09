Проект тюменского предприятия прошёл успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала
Проект цифровой буровой тюменского предприятия "Кенера" прошёл успешные испытания на нефтяных месторождениях Ямала. Продукт предназначен для автоматизации процессов бурения нефтегазовых скважин, повышения эффективности и безопасности работ, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
"Идея появилась в головной компании "Кенера", но до воплощения в жизнь ее довело наше подразделение. - В перспективе цель не только автоматизация, но и роботизация процессов. Над проектом работала группа наших сотрудников числом более 10 человек, но, поскольку мы считаем это направление ключевым, в дальнейшем планируем пополнить штат до 50 человек. Это не только программисты, но и инженеры, которые будут сопровождать проект на месторождениях", - поделился руководитель "Кенера-Софт" Сергей Помешкин.
Это полностью импортозамещенный продукт. Так же как и система верхнего привода для буровых установок, созданная при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области, она вызвала интерес со стороны нефтегазовых компаний.
"По сути, мы становимся свидетелями очередной научно-технической революции. Это видно на примере ряда тюменских предприятий, которые активно занимаются роботизацией производства и создают свои собственные программные продукты. Огромные перспективы использования ИИ в нефтедобыче и нефтесервисе, где искусственный интеллект выступает ключевым звеном в моделировании нефтяных пластов и проектировании инженерных систем", - добавил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
Следующий шаг – создание индустриальных, промышленных приложений. И поскольку стоимость внедрения ИИ постепенно снижается, большинство предприятий придут в самом ближайшем будущем к его использованию.