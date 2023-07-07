Тюменский ансамбль "Росстань" стал дипломантом фестиваля "Горцы"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Фольклорный ансамбль "Росстань" ЦКиТ "Тюмень" – дипломант XXI Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры "Горцы" под патронатом ЮНЕСКО. Событие прошло в Дагестане с 30 июня по 5 июля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Росстань" под руководством Лилии Деминой представила фольклор старожилов и новопоселенцев Тюменской области на главной площадке фестиваля в Махачкале, а также дала ряд выездных концертов. Коллектив получил памятный диплом "За сохранение этнокультурного наследия и вклад в развитие межнационального сотрудничества".

Напомним, Международный фестиваль "Горцы" в 2023 году прошел в рамках нацпроекта "Культура". Событие объединило лучшие фольклорные коллективы и мастеров декоративно-прикладного искусства из России, Белоруссии, Азербайджана, Израиля, Армении.