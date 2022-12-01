Ремесленный фестиваль-ярмарку "Мастера Сибири" проведут на средства гранта в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект ремесленного фестиваля-ярмарки "Мастера Сибири" стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" от СИБУРа. Крупное событие соберет ремесленников из сельских поселений на Базарной площади в Тобольске в июле 2023 года.

"В Тобольске существует широкое разнообразие промыслов и ремесел: художественная резьба по кости, золотное шитье, керамика, фарфор, резьба по дереву и другие виды. Будущий фестиваль призван показать то, чем славится наша земля, представить народных мастеров современному поколению", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор организационно-методического центра культуры и искусств "Креативные индустрии Тобольска" Роман Баянов.

В программе фестиваля помимо самой ярмарки запланирована культурно-игровая программа. Уже определены пять тематик по смысловым нагрузкам. Так, "Круг веселья" покажет театрализованные представления с участием скоморохов, песенные, хороводовые, обрядовые программы. "Круг творчества" предполагает выставку-ярмарку изделий мастеров. Отдельный раздел посвящен музыке: будут организованы выступления групп с этническими мотивами в "Кругу музыки". Чайные церемонии, знакомство с оздоровительными практиками пройдут в "Кругу здоровья". Детские игровые программы и создание арт-объекта объединят в "Круг детства".

Первый фестиваль "Мастера Сибири" состоялся в Тобольске летом 2022 года. Тогда на приглашения к участию в нем откликнулись ремесленники из шести муниципалитетов.

"В новом году мы планируем масштабировать наше событие, вовлечь в него больше районов Тюменской области. Фестиваль-ярмарка — это культурная программа, досуг тоболяков и гостей города, развитие ремесленного кластера города и области как отдельного сегмента креативной экономики, популяризация деятельности мастеров, содействие их востребованности в рыночном пространстве, расширение рынков сбыта" — отметил Роман Баянов.

Он добавил, что в Тобольске активно ведется системная работа с ремесленным сообществом. Только за 2022 год в городе прошли 26 ярмарок различного формата — как выходного дня, так и приуроченные к общегородским праздникам, а также крупные самостоятельные мероприятия, такие как "Мастера Сибири", выставки, обучающие семинары.

Так, в ноябре состоялся семинар, на котором специалисты рассказывали о возможностях выхода мастеров на интернет-площадки, размещении продукции на маркетплейсах. В городе сформирован интернет-инструмент для продвижения ремесленного сообщества — каталог товаров ремесленников, который насчитывает на сегодняшний день 93 мастера, формируется каталог мастер-классов от тобольских ремесленников, как интернет-инструмент продвижения услуг.

"Всего в сообществе ремесленников, которому мы содействуем в развитии и продвижении, насчитывается более 200 человек, работа активно продолжится в 2023 году", — добавил Роман Баянов.

Инна Пахомова