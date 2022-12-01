  • 28 декабря 202228.12.2022среда
  • USD69,9346
    EUR74,1829
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в 2023 году определят десятку лучших проектов среди НКО

Общество, 18:35 28 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внедрение механизма публичной оценки результатов реализации проектов - победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области - важное событие 2023 года в работе некоммерческого сектора. Оценке подлежат 43 проекта, получившие более 35 млн рублей. По итогам выберут топ-10 проектов.

Об этом заявила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских на заседании Координационного совета.

"НКО получили дополнительный бонус доверия к своей деятельности, это, в том числе, отражается в росте количества граждан, которые трудоустраиваются в некоммерческий сектор", - отметила она.

По итогам работы с НКО в 2022 году Тюменская область вошла в тройку лидеров субъектов РФ по реализации механизмов поддержки СО НКО и соцпредпринимательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# НКО , Ольга Кузнечевских , социальное предпринимательство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:53 28.12.2022Фигуристы, акробаты, вокалисты и музыканты встретятся на "Зимнем вечере в Тюмени"
19:32 28.12.2022Почетные граждане Тюмени могут пользоваться парковками бесплатно
18:35 28.12.2022В Тюменской области в 2023 году определят десятку лучших проектов среди НКО
18:00 28.12.202229 декабря - события дня