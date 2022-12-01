В Тюменской области в 2023 году определят десятку лучших проектов среди НКО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внедрение механизма публичной оценки результатов реализации проектов - победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области - важное событие 2023 года в работе некоммерческого сектора. Оценке подлежат 43 проекта, получившие более 35 млн рублей. По итогам выберут топ-10 проектов.

Об этом заявила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских на заседании Координационного совета.

"НКО получили дополнительный бонус доверия к своей деятельности, это, в том числе, отражается в росте количества граждан, которые трудоустраиваются в некоммерческий сектор", - отметила она.

По итогам работы с НКО в 2022 году Тюменская область вошла в тройку лидеров субъектов РФ по реализации механизмов поддержки СО НКО и соцпредпринимательства.