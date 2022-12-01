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Тюменскую настольную игру о деятелях культуры презентовали в Ставрополе

Общество, 17:31 15 декабря 2022

из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Тюменскую настольную игру "220К", победившую в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, представили педагогам Ставропольского края 13 и 14 декабря.

"Проект "220К" презентован в Ставрополе с успехом и стал завершающим в серии обучающих инициатив", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

Всего с проектом ознакомились сотни педагогов и студентов педагогических специальностей из более чем 30 городов России на игротехнических семинарах, которые прошли в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Санкт-Петербурге, Казани, Москве и Ставрополе. Проект стал федеральным, отметил Чехонин.

Сейчас в разных городах страны проводят мероприятия на основе этих настольных игр — разработки педагогам выдавали на семинарах. По словам Александра Чехонина, игры используются как эффективные дидактические формы просвещения молодежи.

"Нам действительно удалось реализовать проект, посвященный сохранению исторической памяти", — сказал президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области.

Инна Пахомова

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# настольные игры , обучение , проекты

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