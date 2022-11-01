Тюменские серебряные волонтеры сошьют шубенки из старых дубленок

| Фото: из сообщества "UPCYCLING LIFE | фестиваль модной индустрии" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "UPCYCLING LIFE | фестиваль модной индустрии" во ВКонтакте (архив)

Шубенки из старых дубленок и шуб сошьют тюменские серебряные волонтеры и передадут мобилизованным региона.

"Сейчас у тюменцев собирают старые дубленки и шубы, чтобы сшить из них шубенки. Волонтеры уже начали кроить изделия", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Ксения Шефер.

Недавно авторы идеи приобрели промышленную машину, позволяющую работать с мехом и дубленой кожей. Как отметила Ксения Шефер, волонтеры уже перешли с любительского на профессиональный уровень и им потребовалась более мощная профессиональная машина.

В проекте "А мне бабушка связала" задействованы 20 пожилых женщин из Тюмени. "Это костяк, который работает практически по графику, берут много работы на дом. Еще к проекту присоединяются серебряные волонтеры из 10-15 муниципалитетов. Они в основном вяжут", — добавила директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества".

Одну посылку с теплыми вещами, носками, рукавицами для мобилизованных уже отправили через клуб #МыВместе, который базируется в ДТиС "Пионер". Сюда же тюменцы могут принести для мастериц старые дубленки и шубы.

Отметим, ранее представители АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" выиграли на реализацию проекта "А мне бабушка связала", направленного на помощь ЛНР, ДНР, мобилизованным и их семьям, более 712 тыс. рублей по итогам специального конкурса Фонда президентских грантов. Средства помогли приобрести ткани, пряжу. Часть денег пошла на оснащение мастерской на проезде Солнечный в Тюмени, в которой работают серебряные волонтеры.

Желающие от 55 лет могут присоединиться к проекту, позвонив по телефону 51-50-51. Обучение с нуля не предполагается. У добровольцев должны быть минимальные навыки, но в процессе работы их совершенствуют. "Раньше никто не представлял, как шить вещи из шуб и дубленок. Сейчас уже процесс пошел. У серебряных волонтеров появились навыки", — заключила Ксения Шефер.

По итогам проекта "А мне бабушка связала" авторы инициативы создадут фотовыставку, в которую войдут снимки, на которых запечатлены руки волонтеров-участников. Сейчас идут поиски подрядчика, возможно, помочь реализовать замысел помогут творческие тюменцы. Фотовыставку хотят открыть в людном месте.

Также сейчас тюменские пенсионерки готовятся к благотворительной ярмарке. Место проведения на согласовании. Серебряные волонтеры готовят линейку интерьерных изделий: игрушки, символы 2023 года, скатерти, салфетки. Вырученные средства также передадут на помощь мобилизованным.

Инна Пахомова