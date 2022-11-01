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В Тюмени собирают реальные истории о буллинге для документального фильма

Общество, 15:43 21 ноября 2022

из сообщества "Папы против травли" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Папы против травли" во ВКонтакте

Документальный фильм о буллинге планирует создать команда проекта "Папы против травли" в 2022 году. Сейчас идет сбор реальных историй по этой теме.

"Сегодня мне уже покажут сценарий. Основное продвижение и показы состоятся после Нового года", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный представитель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Максим Шереметьев.

По его словам, это будет короткометражный фильм продолжительностью до 30 минут. Готовую работу разместят в социальных сетях, покажут в школах.

В рамках проекта "Папы против травли" прошли обучающие мероприятия для педагогов и отцов Тюменской области. На следующей неделе мероприятия состоятся в Архангельске. "Готовимся также к проведению обучающих мероприятий для родителей в формате онлайн. Еще ведем работу над созданием десяти социальных видео, направленных на привлечение внимания к теме буллинга", — поделился Максим Шереметьев.

Те, кто видели, как кто-то подвергается травле в школе, те, кто были той самой жертвой или обидчиком, могут поделиться опытом в анонимной форме по ссылке. Следить за новостями проекта можно в сообществе во ВКонтакте.

Отметим, проект "Папы против травли" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В 2021 году на его реализацию по итогам конкурса выделили 10 млн рублей. Полученные средства организаторы пустят на оплату работы специалистов, которые будут работать с учителями и детьми, перелеты и проживание, создание фото- и видеоконтента. По итогам проведения мероприятий в состоится крупный форум в Казани, который соберет отцов из субъектов РФ, руководителей организаций, которые работают в сфере антибуллинга, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка, представителей власти.

Инна Пахомова

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# проекты , фильмы , фонд президентских грантов

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