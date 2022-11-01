Тюменскую настольную игру о деятелях культуры презентуют в Московской области и Ставропольском крае

| Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Совет отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Тюменскую настольную игру "220К", победившую в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, представят педагогам Москвы, Московской области и Ставропольского края.

"Игры, полученные педагогами, в процессе мероприятий задействуют во внеучебной работе с молодежью. Организовывать такие занятия помогут те, кто прошел обучение на наших семинарах. Итог проекта — просвещение молодежи России", — рассказал президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

Семинар-игротеку "220К" тюменский игротехник, спикер проекта и соавтор настольной игры Григорий Кудашов представил на форуме "Линейка", который проходил в Санкт-Петербурге 11-13 ноября.

В мероприятии приняли участие педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Сыктывкара, Калининграда, Тулы, Казани, Югры, Ямала, Тюмени, Ростовской и Краснодарской областей, Калуги, Кемерово, Новосибирска, Кирова и других городов. Семинар проекта "220К", в частности, проходил 12 ноября на базе "Академии постдипломного педагогического образования". Участие принимали 160 человек, поделенные на 10 команд. Они получили новые игротехнические компетенции и игровые комплекты, которые можно использовать и далее в своей педагогической работе с молодежью.

"На форуме нашла то, что могу привнести в свою педагогическую деятельность. Из мастер-классов на первое место поставлю геймификацию. Мне казалось, что я в ней хорошо разбираюсь, так как довольно много использую ее в своей деятельности, но сейчас поняла, что я знаю, что ничего не знаю. После мастер-класса Григория Кудашова "Знакомство с выдающимися деятелями российской культуры через настольную игру 220К" поняла, что хочу создать свою игру по ученым-математикам и проводить ее в своем классе...", — поделилась одна из участниц форума из Москвы Елена Голумеева.

Напомним, в игровой набор входит игровое поле (клетки с цифро-буквенными обозначениями, шкала для подсчета баллов), книжка с правилами и краткой информацией о деятелях отечественной культуры, 220 карточек-портретов деятелей культуры России. Базовая механика настольной игры "220К" — игра "Большие крестики-нолики". Дополнительные механики — "Скоростные квартеты", "Точный выбор", "Ассоциативное попадание", "Информативный рост", "Скоростное узнавание", "Шкалометр", "Культурные пятнашки" и другие.

Инна Пахомова