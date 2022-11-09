Юные тюменцы рисуют бездомных животных на конкурс "Путь домой"

| Фото: из сообщества "БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "БФПЖ "ГЛ "Потеряшки". Помощь животным Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Более 100 животных, находящихся у волонтеров фонда "Потеряшки", выбрали юные тюменцы-участники конкурса "Путь домой" для рисунков.

Работы публикуют в социальных сетях фонда и на личных страницах участников конкурса со специальными хештегами #потеряшкипутьдомой2022.

"На данный момент у нас закончился выбор животных для рисунка. До 13 ноября необходимо выложить работу на страничку с нужными хештегами. Участники опубликовали пока более 60 работ. Возраст участников варьируется от 4 до 15 лет", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Анастасия Моор.

После конкурса авторы идеи организуют три выставки детских рисунков: в информационно-библиотечном центре для молодежи - 20 ноября; ТРЦ "Фаворит" - 27 ноября; ТЦ "Вояж" - 30 ноября. На последней экспозиции проведут мастер-классы и подарят призы участникам.

Напомним, инициатива тюменки Анастасии Моор победила по итогам конкурса "Моя идея", на ее реализацию выделили 30 тыс. рублей.