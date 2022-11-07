Крестьянский дом начала XX века готовят к реставрации в селе Новотроицкое

| Фото: группа "Том Сойер Фест-Новотроицкое (Тюменская область)" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест-Новотроицкое (Тюменская область)" ВКонтакте

Двухэтажный деревянный дом начала XX века по ул. Дзержинского, 28 в селе Новотроицкое Нижнетавдинского района готовят к реставрации. Историческое здание планируют восстановить волонтеры фестиваля "Том Сойер фест".

"Добровольцы расчистили помещения второго этажа, первый этаж уже законсервирован для ремонтных работ", — сообщил координатор фестиваля "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое Александр Рыков.

К восстановлению здания волонтеры приступят весной 2023 года. После ремонта на первом этаже откроется музей, где будет воспроизведена обстановка дома сибирского крестьянина, на втором этаже смогут останавливаться с ночевкой туристы.

Дом был построен в деревне Новоникольск, которая находилась в трех километрах от села Новотроицкое. Он принадлежал семье зажиточного крестьянина Логинова. В коллективизацию семью раскулачили, дом передали под начальную школу. В 1976 году школу закрыли, а здание перевезли в село Новотроицкое. В нем долгие годы также была начальная школа, позднее второй этаж использовался под учительскую квартиру, а на первом этаже размещалась школьная столовая. Впоследствии дом служил школьным складским помещением, последние 15 лет здание стояло заброшенным.

На объекте запланирована покраска фасада, работа с окнами и наличниками. Внутри тоже требуется ремонт, нужно заменить крышу.

"Средств надо много, поэтому обращаемся к предпринимательскому сообществу и всем неравнодушным гражданам с просьбой о материальной поддержке", — отмечает Александр Рыков.

Узнать реквизиты счета и следить за новостями фестиваля "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое можно в группе объединения Вконтакте.