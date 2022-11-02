В Тюмени участники диктанта "Я гражданин: культурный суверенитет" определили насколько им близки идеи космизма

| Фото: Михаил Мельцер, Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области | Фото: Михаил Мельцер, Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области

Победителей общественно-политического диктанта "Я гражданин: культурный суверенитет" наградят в Тюмени 3 ноября, накануне Дня единства и согласия, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Участниками диктанта на офлайн площадке в Тюменском колледже экономики, управления и права стали более 200 молодых людей. Темой просветительской акции, призванной напомнить о культурной идентичности страны, стали концепции и воззрения русских философов-космистов XIX-XX веков. Вопросы, подготовленные доктором философских наук, профессором Тюменского государственного университета Владимиром Богомяковым, были посвящены таким мыслителям как Николай Федоров, Александр Чижевский, Константин Циолковский, Павел Флоренский, Владимир Вернадский.

Благодаря, тесту, созданному специалистом по истории русской религиозной философии и русскому космизму Анастасией Гачевой (Москва), участники диктанта смогли узнать насколько идеи космизма близки лично им.

Русский космизм — течение русской религиозно-философской мысли, возникшее в середине XIX века в России в результате взаимовлияний естественных и гуманитарных дисциплин на почве самобытной культуры России. Духовный, научный и творческий потенциал русского космизма, его проективная направленность и оптимистический взгляд на будущее делают это течение всё более привлекательным для наших современников.

Также участники встречи обсудят итоги ещё одного нового проекта основанного на использовании иммерсивных технологий – уникального фестиваля новых технологий "Иннофест 2022". Он состоялся 19-20 октября.

Подробнее о результатах этих двух проектов и планах по их развитию все желающие смогут узнать на мероприятии, которое пройдет 3 ноября на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень".

Начало мероприятия в 15 часов. Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке.