Тюменцы украсят одеяла-флаги в рамках театрального фестиваля "Кто ты и откуда?"

| Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Кто ты и откуда?" | Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Кто ты и откуда?"

Арт-объект в виде семи флагов регионов-участников фестиваля "Кто ты и откуда?" представят в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 5 ноября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Мария Хайбуллина, флаги регионов создавали из старой одежды, которую специально собирали у компании "Миротворец" и магазина "Чулан".

"Получились флаги регионов, из которых к нам со спектаклями приедут участники. На них можно будет разместить небольшие подушечки, также сшитые из старой одежды, со своими именами. Отметить себя на флаге может любой желающий. Имя можно вышить или написать маркером. Одеяла сохраним, будем дошивать их каждый год в рамках проведения фестиваля", — добавила она.

В 18 часов 30 минут для желающих начнется экскурсия, на которой расскажут о выставке и фестивале. На спектакли, которые пройдут в рамках фестиваля "Кто ты и откуда?", необходимо покупать билеты. Событие объединит современные театры из Перми, Казани, Ханты-Мансийска, Ижевска и Салавата.

Напомним, фестиваль "Кто ты и откуда?", темой которого стала национальная идентичность, пройдет в МТЦ "Космос" с 4 по 9 ноября. Событие реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ссылки на покупку билетов можно найти на сайте kosmoscentr.ru и в группе в социальной сети в ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова