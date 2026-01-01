  • 14 января 202614.01.2026среда
Высокопроходимый автомобиль и мотоцикл отправят штурмовикам на СВО из Абатского округа

Общество, 12:05 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль высокой проходимости и мотоцикл отправят штурмовикам на СВО из Абатского округа. Решение о закупке транспорта приняли на первом заседании участники муниципального штаба по поддержке спецоперации, сообщил глава округа Игорь Васильев.

"Необходимый транспорт будет куплен за счёт собранных благотворительных средств. Заявки на эту технику поступили с фронта от наших земляков", - уточнил Игорь Васильев.

На заседании вручили удостоверение, знак и шеврон тюменской региональной общественной организации "Держава" ветерану специальной военной операции Александру Кузнецову.

# Абатский район , поддержка , СВО , транспорт

