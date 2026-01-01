Высокопроходимый автомобиль и мотоцикл отправят штурмовикам на СВО из Абатского округа

Автомобиль высокой проходимости и мотоцикл отправят штурмовикам на СВО из Абатского округа. Решение о закупке транспорта приняли на первом заседании участники муниципального штаба по поддержке спецоперации, сообщил глава округа Игорь Васильев.

"Необходимый транспорт будет куплен за счёт собранных благотворительных средств. Заявки на эту технику поступили с фронта от наших земляков", - уточнил Игорь Васильев.

На заседании вручили удостоверение, знак и шеврон тюменской региональной общественной организации "Держава" ветерану специальной военной операции Александру Кузнецову.