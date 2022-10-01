Спектакли современных национальных театров покажут тюменцам на фестивале "Кто ты и откуда?"

| Фото: предоставили в МТЦ "Космос" | Фото: предоставили в МТЦ "Космос"

Спектакли современных национальных театров покажут тюменцам на фестивале "Кто ты и откуда?", который пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени с 4 по 9 ноября. Событие объединит театры из Перми, Казани, Ханты-Мансийска, Ижевска и Салавата, сообщают организаторы.

4 ноября можно будет посмотреть три работы театральной компании "немхат" из Перми. В 13 часов начнется медиаспектакль "Один день с коми-пермяком", основанный на экспедициях в коми-пермяцкие деревни. Просмотр можно начинать в любое время до 16 часов 15 минут. Еще один показ пройдет 5 ноября с 15 часов до 18 часов 15 минут. Вход – по регистрации.

4 ноября в 14 часов 30 минут начнется танцевальный перформанс "Коми-пермяцкий алфавит". 4 ноября в 19 часов и 5 ноября в 13 часов пройдет акустический спектакль "К реке" - камерный плейлист из коми-пермяцких песен о любви. Необходимо приобрести билеты.

5 ноября в 16 часов начнется показ спектакля "Улетают птицы" театральной компании "немхат" из Перми. Он пройдет в оранжерее ТюмГУ (ул. Пирогова, 3). Создатели обозначают жанр спектакля как "оперу сайт-специфик на коми-пермяцком языке". Вход – по регистрации.

В 19 часов 30 минут начнется спектакль "Беруши" Салаватского башкирского драматического театра. Эта работа о братьях, которые теряют связь друг с другом и с малой родиной. Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом. Вход – по билетам.

| Фото: предоставили в МТЦ "Космос" | Фото: предоставили в МТЦ "Космос"

6 ноября в 20 часов пройдет спектакль театральной площадки MOÑ из Казани "Чын татар". Это проект, где горожане отвечали на вопросы: что значит — быть татарином? Что определяет национальную идентичность? Вход – по билетам.

7 ноября в 19 часов состоится спектакль "Чеберина и Ягпери" от инклюзивного театра кукол "Надежда" и детского образцового театра "Балаганчик" из Ижевска. Постановка – по мотивам удмуртского фольклора. Зрители надевают повязки на глаза для достижения эффекта "спектакля в темноте". Вход по билетам.

8 ноября в 16 и 18 часов, а также 9 ноября в 18 часов можно будет увидеть спектакль для детей "Теремок" Ханты-мансийского театра кукол.

9 ноября в 20 часов состоится показ инсталляции "Бежать нельзя остаться" Молодежного театрального центра "Космос".

Фестиваль "Кто ты и откуда?" осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ссылки на покупку билетов можно найти на сайте kosmoscentr.ru и в группе в социальной сети в ВКонтакте.