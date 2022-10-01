Участники марафона "ЧиСтик" в Ишиме собрали 310 кг макулатуры

| Фото: сообщество "Книга, которой не должно быть..." во ВКонтакте | Фото: сообщество "Книга, которой не должно быть..." во ВКонтакте

310 кг макулатуры и 60 кг пластика собрали участники марафона "ЧиСтиК" в рамках первого экологического сбора, который прошел в Ишиме с 19 по 25 октября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Роман Дробунин, была одна задача — собрать макулатуру, пластик и заявить о своем экологическом деле. Участниками экологического сбора стали обучающиеся и педагоги школ №5, 31, детского сада №19 "Гнездышко".

Следующий сбор авторы идеи объявят совсем скоро. Он завершится 15 ноября - во Всемирный день вторичной переработки отходов.

Ранее на проведение экологического проекта авторы инициативы получили 30 тыс. рублей по итогам конкурса "Моя идея". В игровой форме участники — школьники, студенты и молодые семьи — получают опыт обращения с отходами, сортировки. Итогом проекта станут игры. Предполагается два выезда на территории, которые нуждаются в уборке.

Инна Пахомова