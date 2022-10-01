В Тюмени реализуют проект помощи детям, прошедшим лечение в реанимации

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

340 тыс. рублей выделили на реализацию в Тюмени проекта "Ты справишься!" по итогам второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты". Инициатива направлена на поддержку детей, которые прошли лечение в реанимации и интенсивной терапии. Авторы планируют охватить более тысячи детей.

Проект "Ты справишься!" победил в номинации #стирай_границы. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" его автор и руководитель Татьяна Школяренко, проект ориентирован на семьи, в которых дети ввиду тяжести заболевания — острого или хронического — попадают в реанимацию. Площадкой станет областная клиническая больница №1 в Тюмени.

"Мне бы хотелось, чтобы в итоге, каждый ребенок, который успешно справился с критическим состоянием здоровья получил подарок от врача, спасшего ему жизнь. Это некий знак отличия, символизирующий победу над тяжелой болезнью. В эмоциональном плане итогом станет укрепление и налаживание доверительных отношений с врачом, что способствует быстрому и качественному восстановительному периоду. Ведь здорово почувствовать, что человек, который тебе помог и хотел спасти жизнь, не просто человек в маске. Он хочет тебе добра. Вроде бы просто подарил подарок, повесил на футболку значок, но это жест добра. Здорово, когда в тебя верят и поддерживают", — поделилась Татьяна Школяренко.

К реализации проекта приступят в ноябре-декабре 2022 года. Работа завершится в ноябре 2023 года. На средства гранта планируется приобретение оборудования для производства подарочного набора для детей. Состав подарка сейчас согласовывается с учетом мнения врачей и родителей.

Напомним, по итогам второго сезона конкурса "Росмолодежь. Грнаты" будут реализованы 13 проектов из Тюменской области на сумму 6 млн 112 тыс. рублей.