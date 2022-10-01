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В Тюмени набирают волонтеров для пошива тактильных рукодельных книг

Общество, 15:42 17 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут стать добровольцами по пошиву тактильных рукодельных книг о профессиях для незрячих и слабовидящих детей, набор волонтеров культуры по этому направлению стартовал, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тактильные книги в формате книжки-игрушки многоформатного и брайлевского издания должны познакомить детей с разными группами специальностей. Методички пригодятся родителям, библиотекарям, педагогам при организации мероприятий, уроков профориентационной направленности.

Апробирование готовых изданий проведут в специальной библиотеке, на площадках начальной школы-детского сада № 76 Тюмени, школы-интерната № 6 Ялуторовска. На основе книг организуют игры с привлечением ребят из обычных школ. Пройдет презентация изданий, созданных в инклюзивной книжной мастерской. Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" стал победителем конкурсного отбора по приоритетному направлению "Деятельность в области культуры, искусства и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности" департамента культуры Тюменской области.

Желающие стать волонтерами по пошиву тактильных книг должны обратиться по адресу: ул. Холодильная, 84/1. Телефон: 50-53-02.

Проект АНО "Содружество библиотек Тюменской области" "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется при поддержке Специальной библиотеки для слепых.

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# волонтеры , книги , проекты

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