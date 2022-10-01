В Тюмени фотовыставку "Папа в кадре" в ТЦ можно увидеть до ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку "Папа в кадре", на которой представлены снимки детей с отцами, открыли в торговом центре "Остров" в Тюмени 16 октября. 28 работ размещены на втором этаже.

"Тюменцы прислали более 200 работ, на которых запечатлены моменты совместного досуга отцов и детей. Наш проект направлен на повышение социальной активности отцов в регионе. Фотографии можно посмотреть до ноября. Когда выставка закончится, авторы получат фотохолсты в подарок. В дальнейшем мы надеемся проводить такие конкурсы еще", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный представитель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Максим Шереметьев.

Один из участников выставки – тюменский фотограф Дмитрий Изосимов. Он сделал работу с сыном Юрием, сфотографировавшись с ним вместе в зеркале.

"Приятно, что у нас, в России, появился официальный День отца. Пользуясь случаем, поздравляю всех отцов. Выставка – это здорово. Важно, что она проходит в торговом центре и доступна абсолютно всем. Любой желающий может посмотреть на фотографии. Я как участник нескольких персональных выставок в торговых центрах подтверждаю, что выхлоп колоссальный", – поделился Дмитрий Изосимов.

По мнению участника, выставка популяризирует семейные ценности и печатный формат фотографий. "Родители сейчас делают много фотографий своих детей, семей, но мало кто их печатает, при желании не могут найти в своих телефонах. А печатать фотографии надо категорически", – добавил он.

Открытие фотовыставки сопровождалось концертной программой, желающие могли принять участие в турнире на радиоуправляемых танках.

Отметим, на реализацию проекта 15-летняя тюменка Дарья Шереметьева выиграла грант от Росмолодежи в размере 99 тыс. рублей. Также авторы идеи решили масштабировать инициативу на Ишим и Тобольск. Был выигран грант в 50 тыс. рублей от конкурса "Моя идея". 15 октября подобная выставка открылась в Ишиме. 17 октября с фотоработами познакомят жителей Тобольска. Снимки можно посмотреть в течение октября в местных мультицентрах "Моя территория".

Отметим, День отца отмечается в России в третье воскресенье октября. Это "молодой" праздник: он был учрежден указом президента РФ от 4 октября 2021 года.

Инна Пахомова