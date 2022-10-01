Омутинские дети пишут сценарий к проекту для родителей "Детки и предки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не менее 150 родителей и их детей хотят задействовать в проекте "Детки и предки" в с. Омутинское Тюменской области. На его реализацию по итогам конкурса "Моя идея" выделили 50 тыс. рублей. Провести мероприятия проекта планируют в преддверии Дня матери, 25 ноября.

Большое событие в Омутинской школе № 1 пройдет с 17 до 23 часов.

"Проект "Детки и предки" родился из проекта "Ночь лидеров" для детей. Уже на протяжении четырех лет в Омутинской школе проходит такое мероприятие, на котором дети ночью выполняют обучения по командообразованию, есть образовательный момент. После у нас возникла идея сделать "Ночь лидеров" уже для родителей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" советник директора школы Омутинской школы № 1 по вопросам воспитания Юлия Чемакина.

Механика проекта "Детки и предки" будет той же самой. Родителей разобьют на группы, познакомят друг с другом. Их ждет командообразование, образовательный блок. Авторы идеи хотят привлечь к работе специалистов центра "Семья". Они смогут помочь решить проблемы с детьми и подростками. Затем ребята проведут мастер-классы по организации досуга. В конце педагоги покажут спектакль. Сейчас команда детей пишет сценарий, подбирает игры.

Грант, полученный по итогам конкурса, пойдет на создание комфортных условий для участников, организацию питания. Будут докуплены настольные игры.

Инна Пахомова