Жителей Тюмени знакомят с шахматами и "настолками" на городском фестивале "ProИГРЫ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 150 тюменцев объединит городской фестиваль игр "ProИГРЫ", который развернулся на площадке МТЦ "Космос". Об этом корреспонденту информационного агентства " Тюменская линия" рассказал руководитель проекта Семен Хлюпин.

Сыграть в различные игры можно 15 октября до 20 часов и 16 октября с 12 до 20 часов. В программе — настольные, подвижные, классические, интерактивные, коммуникационные и настольные ролевые игры.

Событие организовано представителями трех молодежных сообществ – объединения Geek Galaxy, шахматного клуба ТюмГУ и Just Dance.

"Такое крупное событие для любителей игр в Тюмени проводится впервые. Объединение Geek Galaxy каждый месяц проводит два вечера настольных игр для студентов в Тюменском государственном университете. Ежегодно в городе организуют городские турниры Just Dance. Шахматный клуб собирает тюменцев на соревнования раз в полгода. Уникальность нашего фестиваля в том, что мы решили объединить молодежные движения в одном месте и сделать так, чтобы оно не имело узкой направленности. Те люди, которые ходят на "настолки", сейчас могут поиграть в Jackbox Party, и попробовать себя в интеллектуальном квизе", – рассказала координатор проекта, организатор зоны настольных игр Екатерина Абрамова.

По ее словам, думать, что игры только развлечение - это заблуждение. Игры налаживают коммуникативные связи. "Иногда людям сложно общаться с кем-то вживую, но можно сесть за один стол, познакомиться с новыми людьми, найти единомышленников. Плюс некоторые игры носят расслабляющий характер. Так, студенты могут отвлечься от большой нагрузки, сессии. Иногородние студенты могут прийти на такие игры и быстрее влиться в коллектив", – добавила Екатерина Абрамова.

15 октября тюменцам предлагают сыграть в настольные игры, шахматы, интеллектуальный квиз. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

16 октября здесь пройдет третий городской турнир Just Dance, на котором участники продемонстрируют свои танцевальные навыки. Состязания пройдут в большом зале МТЦ "Космос". На данный момент поступило более 30 заявок от желающих принять участие в турнире.

"Мне кажется, тюменская молодежь ждала это событие. С последнего турнира прошло уже два года, мы серьезно готовились к предстоящему. Благодаря грантовому конкурсу "Моя идея" у нас выпала возможность провести это событие. Сначала состоится отбор, на котором участники покажут на что они способны. Составим Топ-16 игроков, которые пройдут в плей-офф. Затем игроки столкнуться один на один, в каждой паре будут победитель и проигравший. Таким образом, у нас должно остаться четыре игрока, они распределятся на сильнейших и послабее, будут бороться за первое место. Мы надеемся, что в Тюмени есть звезды танцпола, которые могут показать класс", – поделился Семен Хлюпин, который по совместительству является главным судьей в турнире по Just Dance.

Также 16 октября в 16 часов участники игр, получившие лотерейные билетики, могут принять участие в бесплатном розыгрыше призов, лототрон установлен на входе.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

Напомним, проект реализуется благодаря поддержке конкурса молодежных инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория". На его проведение выделили 50 тыс. рублей.

Инна Пахомова