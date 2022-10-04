В Тюмени проведут первый фестиваль ProИГРЫ для молодежи

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Первый фестиваль ProИГРЫ для тюменской молодежи состоится в МТЦ "Космос" 15 и 16 октября. Проект выиграл грант 50 тыс. рублей на конкурсе инициатив "Моя идея".

"У студентов есть желание играть, но всегда возникает две проблемы: нет средств на платные игротеки или приходится долго ждать бесплатных мероприятий. Я и моя команда хотим это исправить, показать доступные виды досуга. Также у нас можно будет найти новые полезные знакомства с другими людьми и городскими молодежными сообществами", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" автор идеи Семен Хлюпин.

На фестивале представят семь видов игр: настольные, интеллектуальные, настольно-ролевые, интерактивные, Just Dance, шахматы и "Мафию". Организаторы предлагают сыграть в Unmatched, Catan, DnD, "Пандемию", игры из JackBox и другие. Кроме этого, пройдут турниры, где предусмотрен призовой фонд.

15 октября состоится открытый шахматный турнир, 16 октября – третий городской турнир по Just Dance, а 15 и 16 октября – спортивная "Мафия". Состязания проведут профессиональные игротехники, среди которых межфандомное объединение Geek Galaxy, Шахматный клуб ТюмГУ и команда JD TMN.

"Кроме подарков на соревнования средства гранта пойдут на сувенирную продукцию, например, блокноты, а также на питание организаторов и волонтеров. Помимо этого мы потратим деньги на баннеры, грузотакси и прочую атрибутику", - добавил Семен Хлюпин.

Подробности фестиваля - в группе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, конкурс инициатив "Моя идея" - это образовательная площадка, где участники знакомятся с возможностями региона, разрабатывают проекты, направленные на улучшение климата в студенческой среде, получают финансовую и консультационную поддержку на реализацию своих идей. Итоги очередного этапа подвели 2 октября. Свои работы представили 26 человек, из них 7 получили денежную поддержку на реализацию социально-значимых идей.

Виктория Макарова