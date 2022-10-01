Альбом народных песен и клип на песню "Хоровод времен" презентовали в Тюмени

| Фото: предоставлено Евгенией Зонтиковой | Фото: предоставлено Евгенией Зонтиковой

Альбом народных песен и клип на песню с современным звучанием, записанную с автором-исполнителем Евгенией Зонтиковой, презентовал фольклорный ансамбль "Радоница".

Евгения Зонтикова до того, как начала писать песни, пела в фольклорном ансамбле. Идея совместить фольклор с собственным творчеством пришла через много лет после выпуска из музыкальной школы. Совместно воплотить задуманное она предложила фольклорному ансамблю "Радоница". Первым опытом творческого тандема стала песня "Пойдем колядовать!", премьера которой состоялась в 2020 году. В 2022 году история получила продолжение. Музыканты записали вторую совместную песню "Хоровод времен" и сняли на нее клип.

| Фото: предоставлено Евгенией Зонтиковой | Фото: предоставлено Евгенией Зонтиковой

"Мы старались максимально бережно и уважительно обращаться с исходной песней и народной культурой в целом, заложить в музыку и клип идею ценности осознания человеком своей идентичности, знания своих корней. По нашим ощущениям сделать это удалось. Песня вызывает у слушателей мурашки, а вместе с видеорядом производит еще большее воздействие", — отметила автор проекта "Хоровод времен", музыкант Евгения Зонтикова.

По словам авторов проекта, все, кого тронет песня "Хоровод времен", адресованная широкому слушателю, смогут обратиться и к альбому "Веснушка" фольклорного ансамбля "Радоница". Он позволяет слушателю ближе познакомиться с народным творчеством. Альбом включает 10 песен из репертуара коллектива. Под наставничеством своего педагога Ирины Светловой девушки научились петь сложные многоголосия и максимально точно передавать певческую манеру носителей народной культуры.

Как рассказала руководитель фольклорного ансамбля "Радоница" Ирина Светлова, в альбом мы включили пять песен из дер. Лопазное Сладковского района.

"Они позволят слушателям познакомиться с местными песенными традициями. Мы записали лирические протяжные песни с красивыми многоголосиями и грустным сюжетом, а также хороводные, вечерочные, обрядовые песни и полюбившийся нам народный романс "Тихий омут"", — поделилась она.

Все песни доступны для прослушивания на музыкальных стримингах и в социальных сетях, клип опубликован на видеохостингах.

Проект реализован благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Возрастное ограничение: 6+.