Знатоков идей русского космизма наградили в Тюмени

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

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Победителей общественно-политического диктанта "Я - гражданин: культурный суверенитет" наградили в Тюмени. Он был посвящен воззрениям философов-космистов XIX–XX веков.

На вопросы диктанта ответили 700 человек, первое место занял Кирилл Шарапов, второе место у Карины Киселевой, третье — у Екатерины Моденовой. Победители получили подарочные издания об истории русского космизма, каждому участнику вручили сертификат — "Портрет гражданина", отражающий его текущий уровень знаний.

Диктант был разбит на два блока. Первый из них посвящен концепциям философов — Павла Флоренского, Константина Циолковского, Николая Федорова, Александра Чижевского и других. Второй блок позволил оценить, насколько хорошо участники понимают идеи русского космизма и насколько они соответствуют их личным ориентирам, сообщает пресс-служба Альянса НКО.