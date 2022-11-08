25 ялуторовчанок обучились этикету в проекте "Компромисс"

| Фото: из сообщества "Конкурс проектов «Моя идея» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Конкурс проектов «Моя идея» во ВКонтакте (архив)

25 жительниц Ялуторовска в возрасте от 12 до 16 лет обучили правилам этикета, основам здорового питания и профессиональному макияжу в рамках грантового проекта "Компромисс".

Проект реализовали на осенних каникулах. Ранее авторы идеи составили списки потенциальных участниц вместе с соцпедагогом. После организовали собрание для девочек, где рассказали им о проекте. "Изначально думали, что привлечь из других школ будет проблематично, но на второй день к нам по собственному желанию девушки пришли сами, послушав отзывы от подруг и знакомых, которые пришли в "Компромисс" сразу", — добавила руководитель проекта Екатерина Жернакова.

Школьницы-участницы посетили серию мастер-классов. В роли спикеров выступили социальный педагог, учитель физкультуры, учитель технологии, хореограф, визажист. "Девушки научились принимать себя, подбирать образ и макияж, раскрепостились с помощью театра и танцев. Девчонки остались довольны, хотели бы, чтобы проект длился не неделю, а дольше", — рассказала Екатерина Жернакова.

Финальное событие состоялось 6 ноября. На нем подвели итоги, вручили участницам подарки от спонсоров. Каждая девушка получила свою номинацию и стала победительницей в ней. Были выбраны "Мисс скромность", "Мисс творчество" и другие.

"Я сблизилась со многими девчонками, узнала много нового. Мастер-классы были достаточно интересными и полезными. Больше всего запомнился мастер-класс по визажу", — поделилась участница Ксения.

Напомним, на реализацию проекта по итогам конкурса "Моя идея" выделили 35 тыс. рублей.

Инна Пахомова