25 ялуторовчанок обучились этикету в проекте "Компромисс"
25 жительниц Ялуторовска в возрасте от 12 до 16 лет обучили правилам этикета, основам здорового питания и профессиональному макияжу в рамках грантового проекта "Компромисс".
Проект реализовали на осенних каникулах. Ранее авторы идеи составили списки потенциальных участниц вместе с соцпедагогом. После организовали собрание для девочек, где рассказали им о проекте. "Изначально думали, что привлечь из других школ будет проблематично, но на второй день к нам по собственному желанию девушки пришли сами, послушав отзывы от подруг и знакомых, которые пришли в "Компромисс" сразу", — добавила руководитель проекта Екатерина Жернакова.
Школьницы-участницы посетили серию мастер-классов. В роли спикеров выступили социальный педагог, учитель физкультуры, учитель технологии, хореограф, визажист. "Девушки научились принимать себя, подбирать образ и макияж, раскрепостились с помощью театра и танцев. Девчонки остались довольны, хотели бы, чтобы проект длился не неделю, а дольше", — рассказала Екатерина Жернакова.
Финальное событие состоялось 6 ноября. На нем подвели итоги, вручили участницам подарки от спонсоров. Каждая девушка получила свою номинацию и стала победительницей в ней. Были выбраны "Мисс скромность", "Мисс творчество" и другие.
"Я сблизилась со многими девчонками, узнала много нового. Мастер-классы были достаточно интересными и полезными. Больше всего запомнился мастер-класс по визажу", — поделилась участница Ксения.
Напомним, на реализацию проекта по итогам конкурса "Моя идея" выделили 35 тыс. рублей.
Инна Пахомова