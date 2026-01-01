  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Гастрономическое пространство появится в здании Креативного кластера Тюмени

Экономика, 09:01 12 января 2026

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Гастрономическое пространство и шоурум планируют открыть на первом этаже Креативного кластера в Тюмени по ул. Красина, 7. Проект запустят в первом полугодии 2026 года.

"Якорным резидентом кластера станет образовательный центр Тюменской школы креативных индустрий. В кластере будут представлены разнообразные направления креативных индустрий: кино, музыка, маркетинг, информационные технологии, СМИ", - рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Креативный кластер откроют в исторической части города, в здании по ул. Красина, 7. Его площадь составляет более 1 тыс. 650 кв. метров. Примерно 45 резидентов получат площадку для реализации идей. О наполнении пространства шла речь во время делового завтрака с главой Тюмени Максимом Афанасьевым. Ведущие креативные предприниматели города предложили идеи открытия на базе кластера музыкальных студий, мастерских, кинозалов, многого другого.

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

"Перед креативными кластерами стоит задача – создать экосистему: отношений, обмена знаниями, навыками, опытом между представителями индустрий. Кластер – это эффективная точка входа и для предпринимателей из других регионов. В этом году был разработан и принят свод нормативно-правовых актов, который описывает регламент креативных кластеров. Помимо статуса креативного кластера и требований к управляющей компании пространства, это уже заложено в работе Минэкономразвития, появятся преференции к кластерам и их резидентам. Это дополнительные режимы, льготы и так далее", - сказал председатель Союза креативных кластеров России Илья Токарев.

Тюменская область не первый год реализует кластерную политику развития экономики. Примеры нефтегазового и строительно-индустриального кластеров доказали свою эффективность. У авторов проекта Креативного кластера есть уверенность, что объединение усилий сообщества даст дополнительный импульс развитию данного сектора экономики, увеличит прибыль предпринимателей, следовательно и вклад в ВРП станет еще существенней. По итогам 2025 года общий объем выручки креативного бизнеса Тюмени составил более 200 млрд рублей.

Анжела Лебедева

