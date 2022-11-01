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Марафонское движение "МЫ ЗА! СПОРТ" развивается в Тюменской области

Спорт, 14:20 13 ноября 2022

УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Марафонское движение "МЫ ЗА! СПОРТ" развивается в Тюменской области. Проект одновременно реализуется в 45 регионах, жители которых, став его участниками месяц занимались бесплатно легкой атлетикой, пользуясь приложением для трекинга. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы продолжаем тренироваться на постоянной основе, независимо от реализации проекта. Впервые в качестве эксперимента решили попробовать заявиться на грант. Главный результат – это желание участников продолжать регулярные занятия физической культурой", - пояснил региональный координатор проекта Денис Кораблев.

Тренировки проводятся бесплатно. Запись по телефону 8-932-481-77-99. Для участия необходима медицинская справка.

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# марафон , спорт

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