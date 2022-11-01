Рисунки с бездомными животными выставили в тюменской библиотеке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка детских рисунков "Путь домой" открылась в библиотечном центре для молодежи в Тюмени 20 ноября.

"Мы хотим, чтобы как можно больше кошек и собак нашли свой дом. За время проведения конкурса рисунков хозяев обрели шесть животных. Я тоже взяла себе домой кошечку по кличке Комета. Она живет у нас около месяца", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта Анастасия Моор.

На открытие выставки в библиотечный центр привели собаку по кличке Рейджана, которую один из художников выбрал для своей работы. На церемонию хотели привезти еще и щенков, но им недавно поставили прививки: их планируют показать тюменцам на следующей выставке в "Фаворите".

"Рейджана попала к нам в этом году в очень тяжелом состоянии. Была крайне истощена. Она была уличной собакой, но сейчас живет в квартире со своим куратором. По всей видимости Рейджану сбила машина: у нее была сильно повреждена нижняя челюсть. Это животное больше не может жить без помощи человека. Активно ищем ей дом. Если кому-то понравилась Рейджана, готовы познакомить с ней. Это примерная собака, ведет себя дома идеально: не воет, ладит с другими животными, любит детей", – поделилась куратор благотворительного фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" Екатерина Криволапова.

На данный момент в фонде находятся около 250 животных: большинство - кошки и котята, примерно 30 собак. В сообществе "Потеряшек" во ВКонтакте есть рубрика "Привет из дома", в которой хозяева, взявшие себе четвероногих друзей, делятся историями о том, как те живут и растут. "В этом месяце у нас были те, кто передали привет 12 лет спустя. Приятно, что люди помнят об этом и заботятся о своих питомцах, которые раньше были бездомными", – заключила Екатерина Криволапова.

Для присутствующих на открытии выставки провели викторину с подарками, рассказали о том, как животные оказываются на улице, как взять кошку или собаку из благотворительного фонда помощи "Потеряшки".

Напомним, онлайн-конкурс детских рисунков "Путь домой" запустили 24 октября. Участники публиковали рисунки на своих страницах с ссылкой на фотографию животного из группы фонда во ВКонтакте под хэштегом #потеряшкипутьдомой2022. В конкурсе приняли участие более 110 детей и подростков от 5 до 17 лет.

Следующие выставки откроются в ТРЦ "Фаворит" и "Вояж". На трех выставках горожане увидят более 50 работ конкурсантов.

Автором проекта стала победительница конкурса молодежных инициатив "Моя идея" Анастасия Моор. На реализацию выделили 30 тыс. рублей. Данный проект проводится в Тюмени уже не первый год. Благодаря победе в "Моей идее" он получился более масштабным, чем в прошлом году. Тогда организаторам конкурса детских рисунков прислали около 70, свой дом нашли примерно 15 животных. "Раз у нас запланированы три выставки, я думаю мы обязательно побьем прошлогодний рекорд", – добавила Анастасия Моор.

Выставка работает по адресу: ул. Червишевский тракт, 15/1. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова