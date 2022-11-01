12 тюменцев с особенностями здоровья полетали в аэродинамической трубе

| Фото: из архива сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте | Фото: из архива сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте

12 тюменцев с ограниченными возможностями здоровья полетали в аэродинамической трубе на мастер-классе "Мы летаем, значит, мы живем" 16 ноября.

На занятие пригласили людей с разными диагнозами. Среди них, кроме колясочников, например, были слабослышащие, с ДЦП.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по работе с инвалидами в Ленинской окружной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Роман Феденко, людей с разными диагнозами в группу отобрали, чтобы посмотреть, какая у них будет перспектива по спорту, реабилитации и абилитации. Каждый участник под контролем инструктора летал в трубе три раза по две минуты. На ноги колясочников крепили специальную удерживающую конструкцию.

"Участники мероприятия "Мы летаем, значит, мы живем" еще раз доказали, что люди с инвалидностью способны летать и осваивать аэротрубу не просто как реабилитацию, но с возможностью уйти в адаптивный спорт и выступить на чемпионате России. Для нас это одна из важных целей. В дальнейшем мы будем продолжать это направление. Это не последнее мероприятие в аэродинамическом комплексе", – поделился он.

Занятия полезны для организма, отмечает Роман Феденко. Во время полета в аэротрубе поток воздуха нагружает глубокие мышцы, благодаря этому у человека появляются новые нейронные связи, это важно в реабилитации.

Мастер-класс в аэродинамическом комплексе – продолжение проекта "Жизнь без границ", на реализацию которого авторы идеи выиграли муниципальный грант в 2022 году.

Инна Пахомова