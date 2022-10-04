Серебряные волонтеры из Тюмени свяжут теплые вещи для жителей ДНР, ЛНР и мобилизованных

| Фото: Юлии Губаревой | Фото: Юлии Губаревой

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Теплые изделия для детей, одиноких пожилых людей, жителей ЛНР и ДНР, мобилизованных мужчин будут создавать серебряные волонтеры в рамках проекта "А мне бабушка связала" в Тюмени.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" Ксения Шефер, "А мне бабушка связала" — это новое направление проекта "Арт-изба". "Волонтеры будут создавать изделия для ЛНР и ДНР, разработают линейку вещей для мобилизованных мужчин, например, флисовые футболки, штаны, балаклавы, вязаные носки, шарфы, варежки. Посылки будут передавать раз в месяц. В каждой коробке будет не менее ста изделий", — поделилась Ксения Шефер.

Участие в акции примут до 40 серебряных добровольцев в Тюмени, также задействуют волонтеров из нескольких муниципальных образований региона.

"Когда губернатор Александр Моор поехал в Краснодон, наши женщины навязали целую посылку вещей. Глава региона передал ее в местный родильный дом. Серебряные волонтеры вдохновились этим и решили, что хорошо бы передавать такие посылки каждый месяц", — добавила Ксения Шефер.

Ожидается, что авторы инициативы передадут не менее семи коробок с вещами. Опыт оказания помощи и поддержки нуждающимся знаком серебряным волонтерам. Они создавали вещи, интерьерные изделия и отправляли их нуждающимся, одиноким пожилым людям, многодетным семьям. Добровольцы изготавливали теплые изделия для детей, родившихся раньше назначенного срока, участвовали в благотворительных ярмарках и вырученные средства передавали фонду, помогающему пожилым людям.

Отметим, ранее представители АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества" выиграли на реализацию проекта "А мне бабушка связала" более 712 тыс. рублей по итогам специального конкурса Фонда президентских грантов. Средства потратят на приобретение тканей, пряжи. Часть денег пойдет на оснащение мастерской, в которой работают серебряные волонтеры.

Мастерская "Арт-изба" располагается по адресу: проезд Солнечный, 10. К проекту могут присоединиться тюменки в возрасте от 55 лет, имеющие навыки кройки, шитья, умеющие вязать. Инициатива не предусматривает обучения этому. Телефон для связи: 51-50-51.

Инна Пахомова