Тюменский проект "Час отца" хотят распространить на школы

| Фото: из сообщества "Центр "База героев" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр "База героев" во ВКонтакте (архив)

Активные тюменцы могут присоединиться к проекту "Час отца" и проводить различные мероприятия с детьми в школах. Проект организовывали летом, а теперь мероприятие хотят переориентировать на школы для улучшения воспитательной среды, рассказал его руководитель Николай Петренко.

"Проект был задуман еще зимой 2022 года. В то время мы с командой думали о том, что хорошо бы провести легкое и простое мероприятие для отцов с детьми. Пришли к тому, что нужно проводить еженедельные мастер-классы выходного дня, где папы с детьми могли бы чем-то заниматься на открытой площадке. Проект "Час отца" мы организовывали в теплый период времени и получили большой отклик от родителей. Сейчас, с похолоданием, задумались, что делать. Решили обратиться в школы", — отметил он в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

По словам Николая Петренко, тюменские отцы могут предложить занятия, связанные с трудом, или рассказывать что-то на классных часах. При такой работе сближается весь класс, дети лучше взаимодействуют друг с другом, считает Николай Петренко.

"Самое главное, что при этом, отец будет принимать активное участие уже в школьной жизни ребенка. Обычно отцы не любят ходить на родительские собрания. Этот момент нужно переломить. К проекту могут присоединиться все желающие, а мы решим административные вопросы", — заключил автор проекта.

Желающие принять участие в проекте могут написать в сообщество "Центр "База героев" во ВКонтакте.

Отметим, в 2022 году в рамках проекта "Час отца" было организовано 20 открытых мероприятий в разных частях города. События объединили более 500 активных участников.

Инна Пахомова