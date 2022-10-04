Тюменская "Лафф-ка" купит на грант в 500 тысяч рублей фракции для мусора и оборудование

| Фото: Екатерины Дубровиной | Фото: Екатерины Дубровиной

Фракции для мусора и оборудование по изготовлению ветоши для продажи производственным предприятиям приобретет сеть благотворительных магазинов "Лафф-ка" на грант в 500 тыс. рублей от департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор по развитию сети благотворительных магазинов "Лафф-ка" Екатерина Дубровина.

"Хотим привлечь граждан к проблеме экологии и приучить к раздельному сбору мусора. Благодаря гранту в наших магазинах тюменцы смогут сдавать некоторые виды пластика, макулатуру, диски, зубные щётки, пластиковые карты. Помимо сбора мусора мы принимаем ненужные вещи от граждан и сортируем их. 20 процентов вещей в хорошем качестве и новых идёт на продажу в наших магазинах, 10 процентов - на переделку в нашу мастерскую "Лафф-ка Дом", 60 процентов вещей, непригодных для носки, мы отправляем на перерабатывающий завод в Челябинск, 10 процентов уходит в утиль", - добавила она.

Вещи в "Лафф-ке" покупают в основном жители юга Тюменской области, а также заказывают через маркетплейсы из других регионов.

Как пояснила Екатерина Дубровина, сеть состоит из трех магазинов и трех складов для вещей, которые рассортированы по сезонам. Их отличие от обычного секонд- хенда в том, что команда решает социальные проблемы: трудоустраивает людей с инвалидностью, многодетных мам, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Оказывает вещевую помощь - льготные категории граждан получают сертификаты на покупки в магазинах из расчёта 500 рублей на члена семьи раз в три месяца. Единоразовую помощь оказывает погорельцам – три тысячи рублей на члена семьи и беженцам с Украины - одна тысяча рублей на члена семьи. В компании трудятся 35 человек, 20 из них - люди с инвалидностью.

Ежемесячно в "Лафф-ку" сдают около трех тонн вещей. Чаще всего женскую и детскую одежду.

"Не хватает женских вещей большого размера и мужских вещей. Они расходятся в первую очередь", - отметила Екатерина.

Ирина Шемякина