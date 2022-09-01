Крестьянский дом начала XX века отреставрируют волонтеры в Нижнетавдинском районе

| Фото: предоставлено Александром Рыковым | Фото: предоставлено Александром Рыковым

Двухэтажный деревянный дом начала XX века по ул. Дзержинского, 28 в селе Новотроицком Нижнетавдинского района восстановят волонтеры в 2023 году. После этого в нем планируют открыть музей.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал координатор фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест" в Новотроицком Александр Рыков.

"Дом был построен в деревне Новоникольск в начале ее основания, это в трех километрах от села Новотроицкое. Он принадлежал семье зажиточного крестьянина Логинова. В коллективизацию семью раскулачили, дом передали под начальную школу. В 1976 году школу закрыли, а здание перевезли на центральную усадьбу колхоза имени Дзержинского в Новотроицкое", — говорит Александр Рыков.

Здесь долгие годы также была начальная школа, позднее второй этаж использовался под учительскую квартиру, а на первом этаже размещалась школьная столовая. Впоследствии дом служил школьным складским помещением, а последние 15 лет здание простояло заброшенным.

"На этом объекте запланирована покраска фасада, работа с окнами и наличниками. Внутри требуется ремонт, нужно заменить крышу. Средств надо много, поэтому обращаемся к предпринимательскому сообществу и всем неравнодушным гражданам с просьбой о материальной поддержке", — отметил Александр Рыков.

После того, как здание будет восстановлено, Александр планирует открыть в нем музей. На первом этаже будет воспроизведена обстановка дома сибирского крестьянина с русской печью и полатями, предметами старины. Там же появится архив краеведческих материалов о Новотроицком сельском поселении. На втором этаже с ночлегом смогут остановиться туристы.

"Я разрабатываю туристический маршрут — пешую экологическую тропу до деревни Иска-Чебакова, которая находится в десяти километрах от Новотроицкого. Там есть участок, где можно поставить палатки, искупаться в реке Иска, сходить в бор с красивейшим природным ландшафтом, собрать грибы и ягоды, посетить историческое место "Стан Ермака". Это будет культурно-просветительский центр "Сибирская глубинка", — делится Александр Рыков.

За новостями фестиваля "Том Сойер фест" в селе Новотроицкое можно следить в группе объединения Вконтакте.

Влада Нерадовская