Побывать в исчезнувших уватских деревнях позволит интерактивная карта

Деревня Шалимова Уватского района, 1960-е годы. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте Деревня Шалимова Уватского района, 1960-е годы. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте

Узнать истории исчезнувших деревень Уватского района и посмотреть, как выглядят ныне заброшенные населенные пункты с высоты птичьего полета, предлагают создатели проекта "10 причин моей гордости". Как и зачем сохранять память о местах, где когда-то кипела жизнь, а теперь опустевших, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор инициативы, руководитель АНО "Малая родина" Алёна Родионова.

"В этом году мы проехали и засняли на видео исчезнувшие деревни на самом севере Уватского района, собрали их историю и фотографии. Это населенные пункты Шалимово, Афонино, Горная Суббота, Луговая Суббота, Яча, Чиликаны. Эта территория до 1923 года относилась к Филинской волости, которая вся сейчас, кроме этих деревень, находится в Ханты-Мансийском районе, а в 1923 году вошла в состав Уватского района. Поэтому она практически выпала из истории обоих субъектов", - рассказала Алёна Родионова.

В рамках проекта "10 причин моей гордости" совместно с кванториумом Ханты-Мансийска создается интерактивная карта территории с древности до наших дней, которая дополнена воспоминаниями, фотографиями и съемками местности с высоты.

"С помощью съемки с коптера хотелось дать осязаемую, понятную географическую привязку воспоминаниям, судьбам, фотографиям. Показать, что даже спустя десятки, а где-то почти 100 лет среди тайги, урманов еще видны следы этих населенных пунктов с многовековой историей", — отметила Алёна Родионова.

Школа в д. Луговая Суббота, 1910- годы. Учительница Вторушина Глафира Ивановна. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте Школа в д. Луговая Суббота, 1910- годы. Учительница Вторушина Глафира Ивановна. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте

Историей этих мест Алёна занялась неслучайно — отсюда ее предки. С детства она с семьей ездила на места исчезнувших деревень: Шалимова, Луговой и Горной Субботы. В 1993 году, когда Алёне было восемь лет, она еще застала оставленные дома со старинной утварью.

"Почему-то понравился железный заварной чайник с цветами. Забрала его с собой, сейчас он хранится в Бобровской библиотеке-музее в Ханты-Мансийском районе. Через год или два после пожара от деревянных построек не осталось и следа. В Луговой Субботе несколько домов, это руины, стоят до сих пор. Но долгое время после закрытия деревни там держали лошадей, останавливались рыбаки, так что старинной утвари почти не осталось", - рассказала она.

Воспоминания, фотографии, предметы быта из этих деревень с 1991 года собирала уроженка д. Шалимова, мать Алёны — Валентина Михайловна Родионова, в девичестве Вторушина. Вещи легли в основу созданного ею музея "Свет малой родины" при библиотеке п. Бобровский.

"Каждый год Валентина Михайловна ездит на свою малую родину, с 2012 года проводит день памяти ушедших деревень, на который собираются бывшие жители из разных уголков нашей страны. На местах населенных пунктов они установили четыре памятных знака. У кого есть возможность, ездят туда, набраться душевных сил от родной земли. Добраться до большинства этих территорий можно только весной, по высокой воде, нужна лодка, у многих такой возможности нет. Поэтому они с трепетом, часто со слезами, смотрят эти видео оттуда, где прошла их лучшая пора - беззаботное детство", - отметила Алёна Родионова.

Работа над интерактивной картой продолжается, почитать истории деревень и посмотреть видео уже есть возможность в социальных сетях проекта. Вот, например, что можно узнать о д. Луговая Суббота.

"Деревня основана в начале XVIII века на острове, образованном руслом Иртыша и его протокой Полой (Кривая), близ юрт Субботиных. Вероятно, отсюда и ее второе название — Юртинская.

В конце XIX века в деревне появилась приписная Николаевская церковь, позднее церковно-приходская школа. В ХХ веке выделяли Луговую Субботу нижнюю, старую и выселок Ходовую Гриву.

Сейчас здесь доживают свой век едва различимые дома с завалившимися стенами и провалившимися крышами. Часть их уже канула в Иртыш, который, ломая берег, продолжает обнажать свидетельства былой жизни деревни".

д. Луговая Суббота. Семья Вторушиных Абрама Романовича и Агафьи Ивановны, 1900-е годы. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте д. Луговая Суббота. Семья Вторушиных Абрама Романовича и Агафьи Ивановны, 1900-е годы. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте

А видеоролик из д. Афонино стал ценным подарком к 100-летнему юбилею бывшей ее жительницы — Анны Варфоломеевны Курбатовой (Шашковой), которая сейчас живет в п. Горноправдинск. Авторы проекта планируют в ближайшее время расспросить ее об истории деревни — маленького выселка в несколько домов, о котором практически не осталось информации, только местоположение на одной из карт начала ХХ века и список жителей при переписи 1897 года.

Проект "10 причин моей гордости" поддержала программа социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". В Югре эту программу реализует "Газпромнефть-Хантос".

В планах у авторов — продолжить составление интерактивной карты Нижнего Прииртышья в границах Ханты-Мансийского района.

д. Луговая Суббота. Маслозавод, 1953 год. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте д. Луговая Суббота. Маслозавод, 1953 год. | Фото: группа "10 причин моей гордости" во ВКонтакте

Влада Нерадовская