В Тюменской области родителей и педагогов научат защите детей от буллинга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родителей и педагогов научат защите детей от буллинга и мерам его предотвращения в Тюменской области и еще девяти регионах в рамках проекта "Папы против травли". Первые встречи стартуют в октябре.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Максим Шереметьев, создать антибуллинговую атмосферу можно только, когда работают все — и педагоги, и родители. Для обучения из Москвы приедут специальные тренеры. Родителей ждет однодневное обучение, с педагогами же специалисты будут работать три дня.

"В федеральном проекте примут участие 10 регионов Российской Федерации. В прошлом году в пилотном формате мы провели инициативу "Перемена", в рамках которой обучили 50 учителей - это советники директоров по воспитательной работе из проекта "Навигаторы детства" и Российского движения школьников. Посчитали, что результат успешный, решили развить идею и привлечь активных родителей. Взрослым объяснят, что делать, если их ребенок столкнется с буллингом. Также мы хотели бы, чтобы родители выступили на родительских собраниях, передав знания другим взрослым",— рассказал руководитель проекта.

Проект только начинают развивать. Сейчас разрабатывается дизайн, создается сайт. После запуска портала авторы идеи приступят к информационной кампании.

Отметим, проект "Папы против травли" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В 2021 году на его реализацию по итогам конкурса выделили 10 млн рублей.

Полученные средства организаторы пустят на оплату работы специалистов, которые будут работать с учителями и детьми, перелеты и проживание, создание фото- и видеоконтента. Авторы идеи планируют обнародовать не менее 10 социальных видеороликов и короткометражный фильм. "В Тюмени есть специалисты, которые сделают нам медиаконтент необходимого уровня. Будем транслировать его на федеральном уровне", — поделился Максим Шереметьев.

По итогам проведения мероприятий в состоится крупный форум в Казани, который соберет отцов из субъектов РФ, руководителей организаций, которые работают в сфере антибуллинга, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка, представителей власти. Как отмечает руководитель проекта, этот город является одним из лидеров продвижения активного отцовского сообщества.

Список регионов-участников предварительный, идет согласование, в том числе с Росдетцентром — основным партнером проекта. В Уральском федеральном округе организаторы хотели бы охватить Тюменскую, Челябинскую, Курганскую, Свердловскую области и, возможно, Ямал. В предварительном плане — Астраханская, Иркутская, Новосибирская области и Краснодарский край.

Инна Пахомова