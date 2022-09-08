В Тюмени проведут театральный фестиваль за пять миллионов рублей

| Фото: Молодежный театральный центр «Космос» | Фото: Молодежный театральный центр «Космос»

Проект театрального фестиваля "Кто ты и откуда?" выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на 5 млн рублей. Его реализуют в ноябре.

Организаторы приняли участие во втором конкурсе грантов президента России в области творческих индустрий. Сумма поддержки составила 5 млн 101 тыс. 921 рубль.

Всего на конкурс поступило 6 тыс. 814 заявок. Получателями грантов стали 905 проектов из 80 регионов России.

"Мы второй раз попали в число получивших поддержку. Этот проект масштабнее предыдущего, "Архивации нас". Однако мы движемся в сторону не только увеличения масштабов проектов, но и улучшения качества работ, которые покажем в рамках мини-фестиваля и создадим на лабораториях. Надеемся, что "Кто ты и откуда?" станет площадкой для новых имен и проектов", — поделился руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александр Крестьянинов.

"Кто ты и откуда?" - театральный проект, на котором горожане смогут узнать больше о национальной идентичности народов, живущих на территории России с помощью театральных практик. Он понравится тем, кто занимаются исследованием своего рода, увлекаются историей, социологией.

Подробнее о фестивале и о проектах Молодежного театрального центра "Космос" можно узнать на сайте космосцентр.рф и в группе центра во ВКонтакте.