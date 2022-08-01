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В Тобольске на фестивале Флора и Лавра лошадей разных пород выведут на Базарную площадь

Общество, 13:05 18 августа 2022

из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте

Узнать о разных породах лошадей, прокатиться в повозке, посетить ярмарку ремесленников смогут гости фестиваля Флора и Лавра, который пройдет в Тобольске на Базарной площади 21 августа с 11 до 15 часов.

Представители конно-спортивного клуба "Пегас" устроят показательные выступления, парад пород, катания. За 100 рублей на лошадях могут покататься все желающие, будут разыгрывать бесплатные катания в повозке.

Сейчас юные тоболяки передают рисунки на творческий конкурс "Моя любимая лошадка". Награждение и вручение подарков состоится на главной сцене фестиваля святых покровителей лошадей Флора и Лавра на Базарной площади в 14 часов 40 минут.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО КСК "Пегас" Оксана Водовозова, к празднику присоединятся представители кинологического отделения. Они покажут, на что способны их питомцы в Александровском саду. На этой же площадке оборудуют мини-ферму с разными животными, которых содержат на территории конно-спортивного клуба "Пегас". Гости увидят зайца, овцу, гусей, корову.

Также горожане могут попробовать себя во вплетании ленточек в гривы лошадям. Дети смогут раскрасить гипоаллергенными красками белую ослицу по кличке Мазда.

из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация Тобольска" во ВКонтакте

В 13 часов 30 минут в сквере Алябьева стартует показ интерактивного спектакля "Сказка Конек-горбунок". "Проводим его каждый год. Пригласили из Ишима театр "Зеркало". Он, действительно, очень интерактивный — ребята находятся в контакте с артистами. Детям очень нравится. Действо пройдет в ротонде, расположенной в сквере", — поделилась Оксана Водовозова.

В 2022 году организаторы фестиваля откроют аллею ремесленников на ул. Мира, где мастер-класс по ковке проведет кузнец из Перми.

Фестиваль частично реализуют на средства муниципального гранта от департамента по культуре и туризму администрации Тобольска.

С расписание можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# конный клуб , лошади , Тобольск

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