Выставку с 3D-композициями "Techno Flora" откроют в Тюмени в ноябре на средства гранта

архив | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" архив | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

59 тыс. рублей выделили на реализацию цифровой выставки "Techno Flora" по итогам второй волны конкурса "ЦЕХ". Итогом станет экспозиция 3D-композиций, которая откроется в ноябре 2022 года.

"Создавать работы буду я. Это будет мой персональный проект как цифрового художника и первая выставка из трех работ. Внутри этой профессии есть еще много ролей, я буду и как 3D-моделер, художник по текстурам, моушн-дизайнер и саунд-дизайнер", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи, студентка Тюменского государственного института культуры Ксения Баданова.

По словам автора, 3D-композиции "Techno Flora" — переосмысление метафоричного языка изобразительного искусства прошлых веков. "В диджитал-пространстве "расцветут" цветы, открывающие тайный смысл, передающие послание внимательному исследователю. На контрасте с цветами первозданной природы обнажается противоестественность цифровых процессов", — поделилась Ксения Баданова.

Аудиовизуальные трехмерные композиции художница создаст на основе метафорических языков натюрмортов и картин Возрождения.

На открытии выставки в ноябре запланированы приятные бонусы для зрителей: как и концепт выставки они будут на стыке физического и диджитал-мира. Гости смогут выиграть настоящие стикерпаки и также стикеры для Telegram по мотивам композиций. В дни открытия желающие смогут пообщаться с автором.

Художница считает, что ее экспозиция будет интересна молодым людям от 14 до 40 лет, интернет-пользователям, посетителям культурных платформ.

Отметим, в 2021 и 2022 году Ксения Баданова участвовала в арт-школах кластера "Таврида-Арт" в Крыму и локальной арт-лаборатории от проекта "Морфология улиц 2022".

Победителями грантового конкурса стали восемь тюменцев. Все инициативы реализуют до конца 2022 года на базе Молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова