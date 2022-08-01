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На реализацию социально-театрального проекта "Привет, сосед!" выделили 144 тысячи рублей

Общество, 17:13 17 августа 2022

из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте архив | Фото: из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

144 тыс. рублей выделили на реализацию социально-театрального проекта "Привет, сосед!" по итогам второго конкурса "ЦЕХ" в Тюмени. Итогом станут интерактивные site-specific спектакли на тему отношений между соседями, которые покажут в подъездах и дворах областной столицы.

"Идея оформилась в проект, когда наша команда проходила онлайн-обучение по социальному театру в рамках "Архивации нас" молодежного театрального центра "Космос". Три года назад одна из участниц нашей команды Аэлита Садретдинова переехала в Тюмень и купила квартиру. Она начала украшать подъезд, добавляя интересные детали. В процессе пришла к мысли, что сейчас совсем не развита культура соседства. Каждый живет в своем отдельном мирке, закрываясь от окружающих. Ей же хотелось знать своих соседей и поддерживать дружеские отношения. Она создала чат, в котором соседи могут знакомиться, общаться, делиться своими мыслями и предложениями. Кроме того, было решено организовать атмосферную встречу-чаепитие, на которой бы собрались все соседи девушки. Можно сказать, что это проявление экспериментальной формы театра горожан в действии для всех желающих", — поделилась руководитель проекта Полина Кобликова.

Цель социального проекта "Привет, сосед!" — привлечь внимание людей к проблеме отсутствия взаимоотношений между соседями и попытаться ее разрешить.

К моменту подачи заявки на конкурс грантовой поддержки "Цех" уже состоялась пилотная реализация проекта в подъезде дома №169 на ул. Республики. "Благодаря обратной связи участников мы уверены что проблема, которой посвящен проект, актуальная и интересная для горожан разных возрастов и социальных статусов", — сказала Полина Кобликова.

На полученные средства авторы идеи хотят приобрести столы и стулья, портативную колонку, сервиз. Создатели разработают логотип проекта, создадут сообщество. Будет объявлен open-call для набора участников: каждый представит то, что реализует в своем подъезде. В дальнейшем для них организуют офлайн-встречи, на которых они разработают программы "оттаивания" соседей.

Напомним, победителями грантового конкурса стали восемь тюменцев. Все инициативы реализуют до конца 2022 года на базе Молодежного театрального центра "Космос" и мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова

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# конкурс ЦЕХ , проекты , спектакли

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