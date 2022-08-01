Две сельские библиотеки Тюменской области переоборудуют в мультимедийные центры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В мультимедийные центры для молодежи переоборудуют Новотарманскую сельскую библиотеку Тюменского района и библиотеку в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района до конца 2022 года. Для них закупят новое оборудование, мебель и материалы для творчества.

Реновация пройдет по проекту "Культурное сердце деревни" от тюменского центра "Дом вверх дном", рассказала корреспонденту "Тюменской линии" помощник руководителя Ксения Анохина.

"Выбор делали исходя из сметы проекта и нужд самих библиотек. Сначала мы отключим старое оборудование и закупим новое. Для библиотекарей приобретем моноблок и кресла, а для ребят установим проектор и экран для него, флипчарт, компьютерные кресла, ноутбук и цветной принтер. Купим стеллажи для хранения книг и демонстрационные стеллажи", – пояснила Ксения Анохина.

После установки нового оборудования начнется реализация второго блока. Для посетителей проведут образовательные кружки по двум направлениям: клуб любителей книг и комиксов, творческая кузница. Во втором случае библиотеки сами выберут темы для творческих активностей. Главное, чтобы они были направлены на саморазвитие, образование и повышение культурно-духовного воспитания молодых людей, проживающих в деревнях.

Отметим, проект "Культурное сердце деревни" реализуется на средства грантов губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов. С 2021 года было переоборудовано шесть библиотек в п. Рощино, а также селах Колесниково, Большие Ярки, Дубровное, Юрминка и Раскатиха Курганской области.

Виктория Макарова