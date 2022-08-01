73 заявки подали тюменские НКО на спецконкурс грантов губернатора
73 заявки подали на специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области социально ориентированные некоммерческие организации региона. Две трети проектов направлены на сохранение исторической памяти.
В направлении, посвященном социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан, зарегистрировано 20 проектов, 2 проекта связаны с оказанием помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 67 инициатив — с сохранением исторической памяти, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.
На реализацию проектов организации могут получить до 1,3 млн рублей, общая сумма фонда — 15 млн рублей. Итоги конкурса станут известны не позднее 3 сентября 2022 года.