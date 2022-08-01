73 заявки подали тюменские НКО на спецконкурс грантов губернатора

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

73 заявки подали на специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области социально ориентированные некоммерческие организации региона. Две трети проектов направлены на сохранение исторической памяти.

В направлении, посвященном социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан, зарегистрировано 20 проектов, 2 проекта связаны с оказанием помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 67 инициатив — с сохранением исторической памяти, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

На реализацию проектов организации могут получить до 1,3 млн рублей, общая сумма фонда — 15 млн рублей. Итоги конкурса станут известны не позднее 3 сентября 2022 года.