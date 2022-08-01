  • 23 августа 202223.08.2022вторник
  • USD59,7419
    EUR59,5344
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

73 заявки подали тюменские НКО на спецконкурс грантов губернатора

Общество, 16:27 23 августа 2022

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

73 заявки подали на специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области социально ориентированные некоммерческие организации региона. Две трети проектов направлены на сохранение исторической памяти.

В направлении, посвященном социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан, зарегистрировано 20 проектов, 2 проекта связаны с оказанием помощи беженцам и вынужденным переселенцам, 67 инициатив — с сохранением исторической памяти, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

На реализацию проектов организации могут получить до 1,3 млн рублей, общая сумма фонда — 15 млн рублей. Итоги конкурса станут известны не позднее 3 сентября 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты губернатора

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 23.08.2022Праздник конного спорта
18:01 23.08.202224 августа - события дня
17:36 23.08.2022Дорожные знаки и разметку обновляют у школ Калининского округа Тюмени
17:14 23.08.2022Детский дом-интернат в Краснодоне получил помощь тюменских единороссов