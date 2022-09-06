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10 стрит-артов о достижениях тюменок украсят улицы областного центра

Общество, 11:52 06 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стрит-арты с собирательными образами достижений жительниц Тюменской области создают местные художницы на стенах зданий региональной столицы.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер арт-группы KREATORZ Камилла Генералова, художницы прошли отбор. На данный момент почти закончены арты, над которыми работали Наталья Акишина, Ирина Данилова, Галина Семенова, Марина Дадыченко, Владислава Толоконникова и Валерия Колесникова. Изображения показывают достижения тюменок в спорте, театральном и изобразительном искусстве, хореографии, науке. Остальные арты находятся в процессе реализации.

После того, как стрит-арты будут готовы, авторы идеи составят составят карту проекта. Художники продолжают согласовывать места под изображения. Ожидается, что улицы Тюмени украсят 10 работ о выдающихся женщинах.

"Места мы искали и согласовывали самостоятельно под каждый эскиз. Это был долгий и непростой процесс, и он продолжается. Например, набросок на театральную тему нашел свое место на фасаде театрального центра "РяДом", а работы про хореографию и изобразительное искусство — на стенах детско-юношеского центра "Фортуна". Арт про достижения в науке расположился в соседском центре "Преображенский", а про спорт — на стене гаражного кооператива", — рассказала Камилла Генералова.

Напомним, в 2021 году на реализацию проекта "Знай наших" тюменкам Камилле Генераловой и Тале Горевой по итогам форума "Утро" выделили 180 тыс. рублей.

Инна Пахомова

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# стрит-арты

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