На благоустройство мест приема мусора тюменец выиграл грант в 1,2 млн рублей

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Грантовую поддержку в размере 1 млн 200 тыс. рублей выиграл тюменец Федор Маслов по итогам второго этапа Всероссийского экологического форума "Экосистема". Он реализует экологический проект "Креативная мусорная реформа", сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Инициатива тюменца победила в номинации "Развивай среду". Она направлена на создание облагороженных мест приема мусора на сельских территориях. Автор планирует реализовать его в своей родной дер. Раскатиха Курганской области. По его словам, здесь установили баки для раздельного сбора мусора, но не оборудовали площадку. Из-за этого емкости заполняются дождевой водой, падают от порывов ветра, животные растаскивают пакеты.

В планах обладателя гранта — построить специальные площадки с ограждениями для баков и крупногабаритного мусора, создать граффити на мусорных ограждениях и установить таблички с информацией о правильной утилизации отходов. Федор Маслов хочет приобщить к проекту молодежь — совместно установить специальные навесы над контейнерами.

"Грантовая поддержка дает дополнительные возможности для реализации нашей задумки. Проект "Креативная мусорная реформа" поможет решить проблему не только экологического воспитания молодежи, но и проблему целого села. В будущем планируем масштабировать проект на территории Тюменской области", — поделился Федор Маслов.

Молодежный форум "Экосистема" проводится второй год подряд. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Вологодской области. В 2022 году форум проходил в два этапа: "Экосистема. Устойчивое развитие" и "Экосистема. Заповедный край". Второй этап форума проходил с 29 августа по 4 сентября в Камчатском крае. Поддержку Росмолодежи получили 17 проектов на общую сумму более 10 млн рублей.