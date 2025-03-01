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Артём Жога поручил выработать единый стандарт помощи ветеранам СВО и их близким

Общество, 18:29 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для всех регионов Уральского федерального округа необходимо выработать единый стандарт помощи ветеранам СВО и их близким. Об этом полномочный представитель президента России Артём Жога заявил на совещании с представителями филиалов фонда "Защитники Отечества" Уральского федерального округа, в работе которого в режиме ВКС принял участие исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Юрий Хабров.

Полпред рассказал, что побывал во всех филиалах фонда в УФО, и отметил, что услуги оказываются неодинаково. "Конечно, у субъектов разные возможности, помещения филиалов также сильно отличаются, но, тем не менее, нужно будет унифицировать подходы к работе с ветеранами и их близкими, обобщить наиболее успешные практики и распространить их не только на наши регионы, но и на другие федеральные округа", - сообщил он.

Артём Жога поручил всем филиалам подготовить перечень предоставляемых услуг и мер поддержки для выработки единого стандарта, сообщает пресс-служба полпредства.

"Необходимо выработать единый стандарт помощи ветеранам СВО и их близким", - подчеркнул полпред. В Тюменской области на сегодняшний день действуют 37 мер социальной поддержки для участников СВО и их семей.

По словам Артёма Жоги, самая востребованная помощь сейчас – это психологическая поддержка ветеранов и их близких. Нередко военнослужащие не признают, что им нужна помощь. Важно выявлять такую категорию ветеранов, мягко убеждать их принять поддержку. Особое внимание следует обращать на семьи с детьми, потому что от психологических проблем в семье первыми страдают дети. Также среди частых обращений полпред назвал вопросы поиска и информации о без вести пропавших. "Работа с такими обращениями требует особого внимания и деликатного подхода", - считает Артём Жога.

Кроме этого, полпред акцентировал внимание на недостаточную информированность граждан о мерах поддержки, которые можно получить в фонде "Защитники Отечества". Эту работу в регионах нужно существенно усиливать. Отдельная тема - это выдача удостоверений участников боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер", работа в этом направлении активно ведётся. Также среди успешных практик, которые стоит распространить на весь УрФО, озвучен опыт Курганской области. В регионе участники СВО перед отправкой в зону боевых действий сдают биоматериалы на случай, если потребуется экспертиза ДНК.

С момента открытия филиалов фонда "Защитники Отечества" в УФО (с июня 2023 года) в них обратились 64 тыся. человек - это и участники СВО, и члены их семей, и бойцы ЧВК "Вагнер". 93% обращений, а это 183 тыс. вопросов, уже решены.

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# Артем Жога , СВО

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